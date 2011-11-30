〔巴西央行〕调降指标利率50个基点至11%,因预期欧债危机将缓和通胀

路透巴西利亚11月30日电---巴西周三将指标利率从11.5%调降至11%,因认为欧债危机和全球经济疲态将缓和该国的通胀水平.

巴西央行货币政策委员会(Copom)投票一致通过,下调指标利率(Selic rate)BRCBMP=ECI50个基点,与8月和10月的调降幅度相同.

巴西央行的降息举动之前,金融市场强烈振荡,因全球主要央行联手行动试图挽救全球经济,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金.

路透调查此前访问的32位分析师均预计,巴西央行周三将降息50个基点.(完)