〔巴西央行〕调降指标利率50个基点至11%,因预期欧债危机将缓和通胀

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴西利亚11月30日电---巴西周三将指标利率从11.5%调降至11%,因认为欧债危机和全球经济疲态将缓和该国的通胀水平.
巴西央行货币政策委员会(Copom)投票一致通过,下调指标利率(Selic rate)BRCBMP=ECI50个基点,与8月和10月的调降幅度相同.
巴西央行的降息举动之前,金融市场强烈振荡,因全球主要央行联手行动试图挽救全球经济,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金.
路透调查此前访问的32位分析师均预计,巴西央行周三将降息50个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。