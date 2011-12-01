希腊总理称希腊必须留在欧元区 需大刀阔斧改革

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透雅典11月30日电---希腊总理帕帕季莫斯（Lucas Papademos）向国际债权人致函称，希腊需要留在欧元区，也意识到其经济需要大刀阔斧的改革，并承诺会坚持削减债务协议的规定。
欧盟在发放80亿欧元援助款项以避免希腊政府在下月破产前，已经要求帕帕季莫斯确保推进这些事项，他的执政联盟中其他两党领袖也需作出类似的书面承诺。
帕帕季莫斯在周二致欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织（IMF）的信函中称，“希腊人民意识到进行重大经济和制度变革的必要性，他们绝对支持留在欧元区，并将此视为其努力成败的关键。”
他在信中写道：“希腊政府将采取各种必要措施，执行欧盟峰会10月26日决定，实现经济计划目标。”他指的是10月26日欧盟峰会达成削减希腊沉重债务的协议。
他补充说，“政府决意继续推进财政整顿和结构性改革，以确保合理的公共财政，改善希腊的国际竞争力。”
收到帕帕季莫斯的这封信函後，欧盟财长周二同意向希腊发放80亿欧元救急援助款。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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