《中国报摘》--中国证券报12月1日

* 头版头条:

--中国人民银行宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.

* 其他:

--国家统计局将於下周公布11月主要经济数据.分析人士认为,由於食品价格回落以及翘尾因素影响减弱,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅可能回落至4.5%左右,创今年新低.

--银河证券基金研究中心数据显示,剔除今年新成立的基金,前11个月股票方向基金全线亏损.业内人士认为,股基今年业绩实现"转正"概率不大.

--发改委提电价、限煤价政策将令发电企业受益.据估算,2012年发电企业利润预计将会有大幅增长,保守估计增幅可能达到一倍以上.

--国家发改委等部门联合下发通知称,今年继续在内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等省、自治区实行大豆临时收储政策.临时存储大豆挂牌收购价格为2.00元人民币/斤,收购期限为2011年11月23日至2012年4月30日.

--从水利部获悉,今年以来水利部和国家发改委已批复或核定中央立项项目37项,总投资规模约1,775亿元.

--工信部数据显示,1-10月电子信息制造业增速开始回落.而由於企业成本高企,全行业亏损企业为3,017个,亏损面达到20.2%,亏损额同比增长72.1%.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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