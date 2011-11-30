〔纽约汇市〕央行联手行动舒缓美元融资压力,打压美元下挫

* 全球主要央行联手行动,提振风险交易

* 美国ADP就业报告优於预期,亦激发美元抛压

* 欧元/美元料创一个月来最大单日升幅

路透11月30日电---美元周三下挫,因全球主要央行携手行动降低美元融资成本,以及良好的美国经济数据,促使投资者转向收益较高的货币.

发达经济体央行宣布,将采取行动防止在欧洲出现信贷紧缩.这令投资者的风险偏好重新回升,推高澳元、新西兰元、加元和欧元等货币.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及加拿大、英国、日本和瑞士的央行周三在发布联合声明,称它们已同意从12月5日开始,将现有的美元互换安排成本下调50个基点,以确保美国以外的银行业者可以轻松获得美元资金.

"消除年关临近时流动性问题加剧的风险,大大安抚了金融市场."CitiFX驻纽约的资深外汇分析师Greg Anderson表示.