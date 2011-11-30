〔美国债市〕MBS利差进一步收窄,因全球央行联合行动提振冒险情绪

IFR芝加哥11月30日电---美国抵押支持证券(MBS)利差周三进一步缩窄,成交量高於正常水平,因风险资产获得诸多因素提振,包括美国经济数据强劲,美联储褐皮书报告略微更趋乐观,以及全球主要央行采取联合行动向金融体系挹注流动性.[ID:nCN1253270]

票息3.5%至5.5%的30年期MBS收高2+至5+个跳动点,15年期MBS升高2-4个跳动点,票息3.5%和4.0%的MBS较10年期公债利差收窄约1/2点,票息逾4%的MBS利差缩窄3/8点.票息5.0%及以下的MBS较互换利差走坚2+至3+跳动点,票息5.5%和6%的MBS较互换利差持平.尽管收益率曲线趋陡,15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS再度走低.Tradeweb数据显示,成交量为30日移动均值的145%,总体买盘趋旺.

美国周四将公布一周初请失业金人数,10月建筑开支和11月美国供应管理协会(ISM)制造业指数,房贷美(Freddie Mac)发布每周按揭贷款利率报告(30年期最新报3.98%),以及11月美国国内汽车总销量年率等.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

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