〔新西兰数据〕第三季贸易条件指数较前季下滑0.7%,脱离37年高位(更新版)

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路透惠灵顿12月1日电---周四公布的官方数据显示,新西兰第三季贸易条件指数从37年高位下降,因新西兰元升值且大宗商品收益下降,出口物价降幅超过进口物价.

路透访问的分析师原先预计,贸易条件较前季持平,出口量较前季上升0.3%.

新西兰第二季贸易条件指数创1974年以来最高,受强劲需求和奶制品价格带动.

新西兰元贸易加权汇率=NZD当季上涨4.2%,令进口和出口物价承压.

贸易条件指数衡量的是固定数量的出口可以获得多少进口.贸易条件上升意味着可获得的进口增加.

出口量较前季下降0.7%,其中肉类、非食品和非燃料油项目下跌,抵消了奶制品的涨势.

进口量上升2.7%,由厂房和机械设备等资本财所带动的升势,被投入生产其他产品的半成品跌势所抵消.

出口物价指数下降4.0%,其中奶制品、肉类和鱼类产品价格下滑;进口物价下降3.4%,受机械类、电力机械、食品和饮料价格带动.

第三季贸易条件较上年同期上升3.3%.

该数据是第三季国内生产总值(GDP)的组成成分之一,第三季GDP将於12月22日公布.

较上季变动百分比如下:

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第三季 第二季 10年第三季

贸易条件指数(%) -0.7 +2.4 (+2.3) +3.0

出口物价指数(%) -4.0 +1.9 (+1.8) -0.1

进口物价指数(%) -3.4 -0.5 -3.0

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较上年变动百分比如下:

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第三季 第二季 10年第三季

贸易条件指数(%) +3.3 +7.2 (+7.1) +17.9

出口物价指数(%) +4.5 +8.8 +14.3

进口物价指数(%) +1.2 +1.6 -3.1

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新西兰统计局称第四季贸易条件指数将於2012年3月1日公布.(完)

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