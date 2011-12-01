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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 08:10 BJT

〔日本债市〕10年期日债期货跌至四个月低点,因全球央行行动提振人气

路透东京12月1日电---10年期日本公债期货2JGBv1周四跌至四个月低位,此前全球主要央行联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金,提振全球股市并打压了对公债的避险偏好.

12月日债期货合约2JGBv1下跌0.22点至141.55,为7月以来最低位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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