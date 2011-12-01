美国称北约非蓄意越境袭击巴基斯坦

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透美国一架军用飞机上11月30日电----巴基斯坦军方谴责北约越境空袭巴方检查站造成24名巴基斯坦官兵死亡，是有预谋的侵犯行为。美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）周三对此进行反驳。
登普西在从伦敦飞回华盛顿途中接受路透社采访称：“坦率说，这并非有预谋的袭击行动。”
“我们袭击巴基斯坦边境检查站，对我们有什麽好处呢？”（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。