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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 08:51 BJT

美国称北约非蓄意越境袭击巴基斯坦

(本文由路透中文网编译提供)

路透美国一架军用飞机上11月30日电----巴基斯坦军方谴责北约越境空袭巴方检查站造成24名巴基斯坦官兵死亡，是有预谋的侵犯行为。美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）周三对此进行反驳。

登普西在从伦敦飞回华盛顿途中接受路透社采访称：“坦率说，这并非有预谋的袭击行动。”

“我们袭击巴基斯坦边境检查站，对我们有什麽好处呢？”（完）

--编译：黎黎 发稿：王燕焜

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