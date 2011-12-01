《中国报摘》--金融时报12月1日

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 头版头条:
--中国央行下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调.专家们普遍认为,货币政策的适度微调,并不意味着简单放松银根.
* 其他:
--中国保监会最新统计显示,今年前三季度,全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入660.26亿元人民币.全国保险专业中介机构实现业务收入106.38亿元,同比增长39.19%.
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国银联在曼谷发行泰国首张银联人民币、泰铢双币信用卡.与此前中国银行在泰国发行的银联双币借记卡一样,此款银联双币信用卡可在中国及包括泰国在内境外117个国家和地区的银联网络使用.(完)
--整理 谢衡; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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