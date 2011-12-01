《中国报摘》--金融时报12月1日

* 头版头条:

--中国央行下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调.专家们普遍认为,货币政策的适度微调,并不意味着简单放松银根.

* 其他:

--中国保监会最新统计显示,今年前三季度,全国保险公司通过保险专业中介机构实现保费收入660.26亿元人民币.全国保险专业中介机构实现业务收入106.38亿元,同比增长39.19%.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国银联在曼谷发行泰国首张银联人民币、泰铢双币信用卡.与此前中国银行在泰国发行的银联双币借记卡一样,此款银联双币信用卡可在中国及包括泰国在内境外117个国家和地区的银联网络使用.(完)

--整理 谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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