《美债周四展望》公债价格料走低,主要央行联手行动缓解避险情绪

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 全球六大央行宣布采取联合行动增加金融体系流动性

* 美国ADP民间就业人数增幅高於预期

* 美国指标公债收益率触及逾两周最高水准

路透纽约11月30日电---美国公债价格周三下跌,六大主要央行采取行动防范源於欧洲的全球信贷紧缩,另外令人鼓舞的美国经济数据促使投资者进入股市.

美国长期公债价格下跌逾两个大点,因主要央行的联手行动显示出抑制欧债危机蔓延的一定水平的全球协作,尽管这远不能解决欧洲债务问题.

"全球央行的联合行动显示处於合适位置的人发挥了作用,"Nomura Securities International的美国利率策略主管George Goncalves表示.

美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.[ID:nCN1253270]这与2008年金融危机时采取的策略大致相仿.

"这决不会解决市场面临的所有问题,我们依然担心欧盟决策者可能最终无法解决危机,但这一举动清除了一个障碍,暗示可能将出台更多扶助措施,"Goncalves称.

投资者至少暂时缓解了欧债危机将浸透到银行体系的担忧,转而关注好於预期的美国经济数据,其中包括民间就业、制造业和房屋销售数据.

投资者抛售美国公债等避险资产,买入股票,带动美股三大股指上涨逾3%.

美国指标10年期公债价格US10YT=RR跌25/32,收益率从周二尾盘的1.99%升至2.07%,收益率稍早曾升至11月14日以来的最高水准2.11%.

30年期公债价格US30YT=RR跌2-3/32点,收益率从周二尾盘的2.97%涨至3.07%.

民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,11月ADP民间就业人数增长提速,新增20.6万人.[ID:nCN1253294]引发市场预期周五将公布的非农就业数据较为强劲.

上述数据超过了路透调查分析师得出的增长13万人的预期.10月民间就业人数上修为增加13万人,前值为11万.

"即使公共部门就业岗位减少2.5万,我们预计非农就业岗位增长10万看起来仍有点低,所以我们将其修正至增长14万,"Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示.

美国中西部制造业和成屋待完成销售数据亦提高了市场人气.

美国供应管理协会(ISM)公布,11月芝加哥采购经理人指数(PMI)为62.6,为2011年4月来最高,市场预估为58.4,10月为58.4.如果高於50,则说明地区经济在扩张.[ID:nCN1250834]

另外全美不动产协会(NAR)公布,美国10月成屋待完成销售指数较上月猛增10.4%,至93.3,预估为增长1.5%.10月成屋待完成销售增幅和指数水平均为去年11月以来最高.[ID:nCN1250840](完)

--编译 于春红/肖群英;审校 母红

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