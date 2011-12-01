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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 08:13 BJT

〔中国新股〕东吴证券确定发行价区间为6.1-6.5元,至多募集32.5亿元

路透上海12月1日电---中国中型券商--东吴证券股份有限公司周四公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.1-6.5元人民币.这意味着公司将至多募集32.5亿元资金.

东吴证券拟在上海证券交易所发行不超过5亿股A股,网上申购日为周五,其主承销商为中信证券(600030.SS).

东吴证券上半年实现营业收入9.22亿元人民币,净利达2.27亿元.业务范围包括证券经纪、投资银行、证券投资、资产管理、固定收益和财富管理业务等.

根据中国证券业协会公布的数据,2010年,东吴证券代理买卖证券业务净收入位列行业第24位;承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入位列行业第26位.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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