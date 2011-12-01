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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 08:28 BJT

〔韩国热股〕三星电子股价跳涨4.1%,触及纪录高位

路透首尔12月1日电---韩国三星电子(005930.KS)股价周四跳涨至纪录高位,受市场全面涨势,以及年末假期季其主要产品的强劲销售预期带动.

市场开盘不久後,三星电子最高上涨4%至纪录水准104.5万韩元,高於1月底触及的前纪录水准101.4万韩元.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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