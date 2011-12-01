〔韩国热股〕三星电子股价跳涨4.1%,触及纪录高位

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透首尔12月1日电---韩国三星电子(005930.KS)股价周四跳涨至纪录高位,受市场全面涨势,以及年末假期季其主要产品的强劲销售预期带动.
市场开盘不久後,三星电子最高上涨4%至纪录水准104.5万韩元,高於1月底触及的前纪录水准101.4万韩元.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。