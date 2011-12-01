〔韩国股市〕开盘跳涨,因全球主要央行联手行动提振人气

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透首尔12月1日电---韩国股市周四开盘大幅扬升,此前全球主要央行同意向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金,而且中国央行决定下调存款准备金率.
科技股领涨,其中三星电子(005930.KS)创纪录新高,LG显示器(034220.KS)上涨5%.
0003GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11开盘上扬3.54%至1,912.89点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
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路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。