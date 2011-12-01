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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 08:21 BJT

〔韩国股市〕开盘跳涨,因全球主要央行联手行动提振人气

路透首尔12月1日电---韩国股市周四开盘大幅扬升,此前全球主要央行同意向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金,而且中国央行决定下调存款准备金率.

科技股领涨,其中三星电子(005930.KS)创纪录新高,LG显示器(034220.KS)上涨5%.

0003GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11开盘上扬3.54%至1,912.89点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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