〔日本股市〕日经跳涨突破25日移动均线,受全球主要央行联合行动激励

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透东京12月1日电---日经指数周四跳升突破25日移动均线至两周高位,因全球主要央行采取联合行动缓解银行间融资压力,降低了有关全球金融危机的疑虑.
日经指数.N225上涨2.4%至8,648.77点,升破25日移动均线切入位8,579点.东证股价指数.TOPX上涨2.3%至745.16点.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。