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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 08:26 BJT

〔日本股市〕日经跳涨突破25日移动均线,受全球主要央行联合行动激励

路透东京12月1日电---日经指数周四跳升突破25日移动均线至两周高位,因全球主要央行采取联合行动缓解银行间融资压力,降低了有关全球金融危机的疑虑.

日经指数.N225上涨2.4%至8,648.77点,升破25日移动均线切入位8,579点.东证股价指数.TOPX上涨2.3%至745.16点.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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