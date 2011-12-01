〔中国个股〕渤海租赁斥24.3亿元购入关联企业海航香港,进军飞机租赁

路透上海12月1日电---中国渤海租赁股份有限公司(000415.SZ)周四公告称,其子公司拟斥资24.3亿元人民币,收购关联企业海航香港公司,从而进军飞机租赁领域.

海航香港为渤海租赁的实际控制人海航集团的全资子公司.公告称,渤海租赁旗下全资子公司天津渤海以现金支付16.47亿元,承接海航集团等对海航香港债务7.83亿元.

公告称,海航香港预计2012年和2013年净利分别为2,222万美元和4,267万美元.截止10月底,海航香港共拥有32架飞机,包括24架空客A320-200和2架A330-200、及波音(BA.N)2架B717-200和1架B737-800等,平均机龄5.04年,并管理出租飞机36架,机队规模达68架,主要客户包括澳大利亚航空,新加坡航空(SIAL.SI)等.

本次资产重组的独立财务顾问为广发证券(000776.SZ).

渤海租赁目前主营业务为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁.

海航集团旗下共有五家租赁公司,除海航香港外,还包括长江租赁、扬子江租赁、大新华租赁和香港国际租赁.海航集团已确定渤海租赁为平台以整合旗下租赁资产,在条件成熟时逐步将这些租赁公司注入上市公司.

渤海租赁自11月1日起停牌,等待上述重组方案明确,上一交易日收报14.02元.(完)