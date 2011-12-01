〔中国个股〕渤海租赁斥24.3亿元购入关联企业海航香港,进军飞机租赁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月1日电---中国渤海租赁股份有限公司(000415.SZ)周四公告称,其子公司拟斥资24.3亿元人民币,收购关联企业海航香港公司,从而进军飞机租赁领域.
海航香港为渤海租赁的实际控制人海航集团的全资子公司.公告称,渤海租赁旗下全资子公司天津渤海以现金支付16.47亿元,承接海航集团等对海航香港债务7.83亿元.
公告称,海航香港预计2012年和2013年净利分别为2,222万美元和4,267万美元.截止10月底,海航香港共拥有32架飞机,包括24架空客A320-200和2架A330-200、及波音(BA.N)2架B717-200和1架B737-800等,平均机龄5.04年,并管理出租飞机36架,机队规模达68架,主要客户包括澳大利亚航空,新加坡航空(SIAL.SI)等.
本次资产重组的独立财务顾问为广发证券(000776.SZ).
渤海租赁目前主营业务为市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁.
海航集团旗下共有五家租赁公司,除海航香港外,还包括长江租赁、扬子江租赁、大新华租赁和香港国际租赁.海航集团已确定渤海租赁为平台以整合旗下租赁资产,在条件成熟时逐步将这些租赁公司注入上市公司.
渤海租赁自11月1日起停牌,等待上述重组方案明确,上一交易日收报14.02元.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。