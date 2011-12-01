〔企业并购〕黑石/贝恩牵头对雅虎的竞购价格或超每股20美元--消息

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透纽约11月30日电---一位知情人士周三表示,由美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团正在着手竞购美国网络公司雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)的全部股权,对雅虎的估值可能会超过每股20美元.
中国的阿里巴巴集团和日本的软银(9984.T)亦参与此项竞购.该消息人士称,该项竞购尚未敲定.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。