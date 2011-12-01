〔企业并购〕黑石/贝恩牵头对雅虎的竞购价格或超每股20美元--消息

路透纽约11月30日电---一位知情人士周三表示,由美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团正在着手竞购美国网络公司雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)的全部股权,对雅虎的估值可能会超过每股20美元.

中国的阿里巴巴集团和日本的软银(9984.T)亦参与此项竞购.该消息人士称,该项竞购尚未敲定.(完)