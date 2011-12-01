〔金属期市〕期铜受空头回补激励触及四周高位,表现超越股市与金市

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
* 在央行联手行动後,铜价触及四周高位
* 铜价表现超越股市、金市和油市
* 市场对强劲势头仍有疑虑
路透纽约/伦敦11月30日电---铜价周三跳涨逾5.5%至四周高点,因在全球央行意外干预市场,向金融体系提供急需的流动性後,出现一波空头回补.
铜价涨幅超过股市、油市和金市,并令其以当月高位结束11月走势.
这预示铜价在中短期内也可望走高.
"对我而言,铜价出现如此巨大的涨幅,暗示大型机构投资者正在不断买入.当这些大型机构买入时,通常意味着价格将会走高."Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示.
伦敦金属交易所(LME)期铜创下10月27日以来最大单日升幅,盘中价格波动幅度高达710美元,并触及每吨8,000美元的日高,因空头匆忙回补.
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
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