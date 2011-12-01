《中国报摘》--其他报纸重要消息12月1日(I)

**上海证券报**

--消息人士表示,中国金融机构今年全年的新增信贷规模将不超过7.5万亿元人民币.按此估算,11、12月份平均每个月增加额将不超过6,000亿元.虽然到年末之前,信贷额度仍有一定空间,但井喷式的增长可能并不会出现.

--作为此轮房地产调控最後一个坚守价格底线的房企,绿城集团或将於春节前启动实质降价.

--从华宝信托获悉,近日华宝信托获得中国银监会批准,成为信托行业内第一家获得股指期货交易业务资格的公司.

**人民日报**

--中国目前是老挝的主要外资来源国.经贸界人士大都认为,中老合作的潜力主要来自矿业、能源等领域.而老挝人最期望的是,能够通过中国的帮助,发展起自己的基础工业.不少在老投资的中小企业家都表示,中国政府给老挝的援助经费不少,应当从中拿出一定的份额,用於提高当地就业人员的技术水平.

--2012年福建省电力公司将投入110亿元用於城市电网建设与改造,合理布置电源点,加大对老旧设备的改造力度,缩短供电半径,提高供电能力和供电可靠性;投入31亿元用於农村电网建设与改造.

--国务院发展研究中心金融研究所副所长、中国银行业协会首席经济学家巴曙松认为,下调存准率体现了货币政策适时适度进行预调微调,但并不意味着货币政策的基调发生改变.预计明年多数时间CPI涨幅将在3.5%—4%,这也是一个不低的涨幅,还需要继续坚持实施稳健的货币政策.

--国资委日前明确要求,中央企业在编制2011年度财务决算报表时要将境外子企业全部纳入决算报表填报范围,并按照境内会计准则、会计年度和集团母公司会计政策进行调整,规范编制决算报表.要规范建立境外子企业财务决算数据库,准确分离纯境外数据库,确保全面、完整、真实、准确反映境外财务状况、经营成果和国有资本保值增值情况.

--山东、河南、四川和青岛三省一市,家电下乡政策於2011年11月30日到期.自12月1日起,户口所在地为三省一市的原补贴对象购买家电下乡产品,不再享受财政补贴政策.

**第一财经日报**

--国务院发展研究中心研究员高伟撰文称,除流动性因素外,保经济增长亦是本次存款准备金率下调原因之一.

--湖北省武汉住房保障和房屋管理局宣布,从12月1日起放宽该市享受契税优惠的普通住房标准.中心城区单套住房总价标准由100万元提高到140万元,远城区单套住房总价标准由80万元提高到90万元.

--保监会数据显示,截至10月底,保险业资产总额为5.82万亿元,环比增加953亿元.前10个月保险资金运用收益为1,539.27亿元,环比增加185.5亿元;平均投资收益率为3.05%,环比增加0.35个百分点.

**21世纪经济报 道**

--各种迹象显示,光大银行(601818.SS)与投资者在价格方面仍在博弈,该行似乎并不愿意大幅缩减融资规模,而宁愿继续等待时机.光大银行上市办核心人士称,缩减融资规模"(这些)都是猜测,发行多少取决於市场的状况.现在唯一能说的是,董事会当时通过的是120亿股."(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/谢衡; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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