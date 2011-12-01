〔中国财政〕今年财政收入料超额完成预算,因进口和工业增长超预期--官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月1日电---中国财政部副部长廖晓军表示,今年全国财政收入会超额完成预算,主要因为进口、工业企业利润和工业增加值的增长都超过年初预计,令相应税收增长超预算.
新华社周三晚间援引他在工作会议上的话并称,今年中央财政和地方财政都会有一定数额的超收,进口税收、企业所得税、增值税和消费税实际增长均超过预算.
他提供的数据并显示,今年全国公共财政预算安排支出10万亿元人民币,1至10月已执行近7.8万亿元,比过去四年同期完成率加快5-12个百分点.
廖晓军表示,客观上看12月份财政支出规模会大些,但部分支出项目需要结转到下年,超收收入除增加有关支出外,相当部分要转入预算稳定调节基金,纳入明年预算安排.
中国财政部此前公布,今年前10个月全国财政收入累计90,851.68亿元,比去年同期增加19,951.86亿元,增长28.1%.
中国证监会主席郭树清11月中旬预计,今年中国财政收入将达到10万亿元人民币,土地出让收入仍会有2万多亿元.[ID:nCN1215018]
今年全国财政支出预算达10万亿元,同比增速较去年提高7个百分点.积极财政政策将在"十二五"(2011-2015)开局之年发挥重要作用.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。