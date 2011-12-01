〔中国股市〕沪综指料出现反弹,受存准率下调及海外股市大涨提振

路透上海12月1日电---中国股市周三意外大跌,未料晚上传来中国央行宣布下调存款准备金率的喜讯.分析师预计,存准率下调及全球六大央行再次联手注入流动性,无疑将给股市打上一针兴奋剂,A股大盘将出现反弹.

银河证券分析师任承德指出,"反弹力度有多大,现在还不好说.投资者目前不应随便减仓,需要再看看.若是这两天大盘能够撑牢,那未来的反弹高度还是乐观的."

上投摩根基金分析师认为,央行调降存款准备金率在市场预期中,但时间上比预期有所提前.此举有利缓解目前外汇占款下滑及银行流动性紧张问题,说明货币政策正在转向放松方向,但速度不会很快,短期对市场将起到正面作用.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、以及加拿大、英国、日本和瑞士的央行周三在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.[nCN1253270]受该消息刺激,美国股市大涨,道琼斯指数.DJI收涨4.24%.

沪综指.SSEC周三收报2,333.414点,跌78.979点,或3.27%,创下近四个月最大单日跌幅.分析师指出,有关国际板即将推出传言及对经济增长放缓的担忧,令大盘迅速跌破近期整理平台.

分析师还指出,国家发改委宣布上调电价,将对电力板块有利好刺激作用.

国家发改委周三宣布,自周四起全国平均销售电价每千瓦时(度)上调0.03元人民币,且拟实施的居民阶梯电价制度将保障80%的居民户电价不变;发电企业平均上网电价提高0.025元/度;合同煤价在5%的幅度内可适当上涨,对市场煤价进行限价.(完)