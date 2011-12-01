〔中国经济〕央行下调存款准备金率并不说明楼市调控放松--人民日报

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京12月1日电---人民日报周四称,尽管央行近三年来首次下调金融机构存款准备金率,但房地产业内人士普遍认为,这并不说明楼市调控放松,也难以改变房价下降的趋势.
文章引述伟业我爱我家副总经理胡景晖认为,此次下调存款准备金率将在一定程度上增加货币供应量,理论上有利於开发商获得开发贷款和购房人获得银行按揭的支持,但还要看银行具体的贷款政策.
"下调存款准备金率可能适度加强对自住型购房人的按揭贷款支持.近期全国新房、二手房价格普遍、明显回落,目前市场成交量极低的状况可能会有适度的缓解."胡景晖称.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.分析人士认为,此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]
文章亦引述易居中国董事局主席周忻表示,"央行降准备金率0.5%,是重大利好!但如果就此认为房地产的春天不远了,乐观得太早了.对开发商而言,还是要快卖房、缓建房、少拿地、现金为王."
北京中原地产市场研究部分析师张大伟亦认为,"即便这次有部分资金能进入楼市,也是非常少的一部分,对缓解开发商资金链紧张起不到多大作用."他认为,目前房企的资金缺口巨大,而且即使部分资金缓解房企压力,只不过是延缓降价时间,市场拐点依然可以说基本确立.
在当前房价出现明显松动的调控关键期,国务院副总理李克强不久前称,政府的宏观调控明年还会继续实行当前的遏制房价过快上涨的政策,同时在保障性住房的品质,公平分配上加强监管.[ID:nCN1245030] (完)
--发稿 赵红梅; 审校 林高丽
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。