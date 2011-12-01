〔日本经济〕日本冀望在两年内摆脱通货紧缩--政府计划草案

* 日本政府拟与日本央行联手在两年内结束通货紧缩

* 继续关注外汇市场并采取适当措施

路透东京11月30日电---日本政府周三公布的经济振兴计划草案称,该国期望借助灾後重建开支以及努力刺激民间需求,使物价恢复持续上升,在两年内结束通货紧缩.

该草案称,物价稳定应通过日本政府和日本央行的共同努力来实现.并称当局会继续关注外汇市场,倘若市场过度波动危及经济和金融稳定,政府会采取适当应对举措.

"日本政府在日本央行的配合下,将致力於摆脱通货紧缩,实现由民间需求带动的物价稳步上升和经济增长,"该报告提到.

受巨额公共债务,人口快速老龄化和消费开支长期低迷等因素拖累,日本在过去10年的大部分时间时常陷入通货紧缩.

计划草案提到,日本政府期望刺激民间需求,并通过放松管制促进创新、发展"绿色产业"和与主要贸易夥伴磋商自由贸易协定等方式,促使经济逐步摆脱重建驱动的增长模式.

该文件没有提及具体措施或最後期限等细节.文件还提到,日本政府拟尽快提出关於社会保障和税收全面改革的最终议案.

日本经济产业省周二提出一份计划框架,准备通过放松监管和投资激励政策,在未来10年扩大国内需求15万亿日圆(1,920亿美元)和创造390万个就业岗位.经产省并称,期望该蓝图成为首相野田佳彦计划在2012年中期前编纂的日本发展战略的支柱之一.(完)