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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 08:52 BJT

〔表格〕外资11月26日止当周卖超1.16万亿日圆的日本债券

路透东京12月1日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周卖超1.16万亿(兆)日圆(149.4亿美元)的日本债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月20日-11月26日 -134.8 -259.1 -1,163.7

11月13日-11月19日 -76.2r -660.3 +737.4

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

11月20日-11月26日 +13.7 -101.4 -12.6

11月13日-11月19日 +13.2 +1,001.4r -49.0 (完)

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--编译 王翔琼;审校 郑茵

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