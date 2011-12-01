〔券商观点〕存准率下调释放政策松动信号,料後期仍有松动举措--高华

路透北京12月1日电---高华证券周四报告称,中国央行下调存款准备金率释放出明显的货币政策松动信号,‪预计未来,货币政策料会继续放松.

报告表示,静态的看此次央行调减存准率释放4,000亿元,动态的看会更多.展望未来,货币松动措施可能包括:进一步削减存款准备金率(幅度和频率将依赖于外汇流入的变化);下调基准利率,放松定量的信贷控制.

报告称,鉴於资本流入在最近几个月明显下降,特别是10月为负,有必要释放更多的信贷以保持广义货币供应量稳定.而外汇流入的下降也往往限制银行的放贷能力.因此,有必要向银行体系注入更多的流动性,如果11月资本流入仍然很低,则有注入流动性的需要,政府可以通过公开市场操作等不太引人注意的方式注入流动性.

"但事实上,央行选择了下调存款准备金率,这​​表明了中国政府希望发出一个明确的信号:政策在放松."报告称.

‪ 报告表示,是次下调或反映出11月数据并不乐观,如官方PMI数据可能很低,其它如电力,贸易和外汇流动等数据也很可能发挥了重要作用.最後,A股黑色星期三,也可能影响央行决定削减存准率.

11月官方制造业采购经理人指数(PMI)回落至49%,32个月以来首次回至50%下方,低於此前市场预期,显示经济增速继续温和回落.[ID:nCN1254796]

报告亦称,虽然最近食品价格有所反弹,但这种反弹主要基於季节性的影响,由於需求增长的弱化,预计中国未来出口增长会进一步放缓、通胀均进一步缓和.鉴於国内需求增速放缓,通胀压力不会有立即反弹的风险.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.[ID:nCN1253188](完)