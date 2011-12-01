《新兴市场重要经济事件预告》--12月1日-12月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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12月1日(四)
圣保罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问巴西.
首尔--韩国国会预定将通过2012年预算案.
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
索非亚--IMF代表团访问保加利亚(至12月8日)
内罗毕--肯亚央行举行货币政策会议.
12月2日(五)
墨西哥城--墨西哥央行举行货币政策会议.
坎帕拉--乌干达央行发布货币政策声明.
12月5日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表2011年区域展望报告:建构更具韧性,经济更强劲的地区.
尼科西亚--塞浦路斯央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯,向该国议员发表塞浦路斯经济的最新预估(0700).
12月6日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至12月7日).
布达佩斯--匈牙利央行举行不涉及利率决定的会议.
埃里温--亚美尼亚央行举行利率政策会议.
12月7日(三)
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(至12月8日)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
温德和克--纳米比亚货币政策委员会会议.
塔林--爱沙尼亚央行公布月度通胀报告.
塔林--爱沙尼亚议会对2012年国家预算案进行第三次暨最後一次表决.
12月8日(四)
布鲁塞尔--在12月9日欧盟领导人峰会前,举行非正式工作晚宴.
法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行理事会会议.
比勒陀利亚--南非央行公布第三季季报(0800).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行货币政策理事会会议.
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)负责土耳其、东欧、高加索和中亚事务的执行董事Olivier Descamps在2011年蒙古投资峰会上发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 沈以文
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。