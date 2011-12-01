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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 08:43 BJT

****欧洲经济指标预测--12月1日-12月8日****

路透12月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------11月28日当周--------------------------------

12月1日(四)

0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 9.60%

0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.1% +0.4%

(较上年同期) +1.7% +2.3%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 11月 46.5 46.9

0843 意大利Markit制造业PMI 11月 43.0 43.3

0848 法国Markit制造业PMI 11月终值 47.6 47.6

0853 德国制造业PMI 11月 47.9 47.9

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 46.4 46.4

0928 英国CIPS制造业PMI 11月 47.0 47.4

12月2日(五)

0815 瑞士零售销售 10月 -- -0.9%

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +5.5% +5.8%

--------------------------------12月5日当周----------------------------------

12月5日(一)

0843 意大利Mark服务业PMI 11月 -- 43.9

0848 法国Markit服务业PMI 11月 -- 49.3

综合PMI -- 48.7

0853 德国Markit服务业PMI 11月 -- 51.4

0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 -- 47.8

综合PMI -- 47.2

0928 英国CIPS服务业PMI 11月 -- 51.3

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 负21.2

1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -- -0.7%

(较上年同期) -- -1.5%

12月6日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.6%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 -0.1%

(较上年同期) -0.2% -0.1%

1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.4%

1100 德国工业订单(较前月) 10月 -- -4.3%

12月7日(三)

0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 -- 2.9%

经季节调整失业率 -- 3.0%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差63

进口(亿欧元) -- 419.66

出口(亿欧元) -- 356.63

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 10月 -- -4.8%

工业生产(较上年同期) -- -2.7%

0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.7%

制造业产出(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.0%

1100 德国总工业生产(较前月) 10月 -- -2.7%

12月8日(四)

1200 英国央行量化宽松总量(亿英镑) 12月 2,750 2,750

利率决定 0.5% 0.5%

1245 欧洲央行利率决定 12月 -- 1.25%

12月5日-12月9日

-- 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +1.2%

三个月房价指数(较上年同期) -- -1.8%(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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