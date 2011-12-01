〔电信产业〕美国AT&T和中国电信同意拓展合作关系,考虑在其他地区合作

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透11月30日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)和中国电信(0728.HK)同意拓展双方在中美的合作关系,而且将考虑在其他地区相互支援.
AT&T周三称,所达成的协议将使其可以扩大对中国企业客户的服务内容,而且双方还将考虑联合开发包括视频会议和主机托管在内的服务项目.
AT&T谈到,双方亦将在其他地区联手合作,但未提供相关细节.
中国电信表示,通过使用AT&T的美国网络,其将可以提升对美国亚洲客户的服务水平.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。