《中国股市盘前看点》--12月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国11月官方采购经理人指数(PMI)及汇丰中国制造业PMI终值发布
--香港公布10月份零售销售数据
--意大利、法国、德国、欧元区、英国11月制造业PMI
--美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数
**宏观经济和政策面**
--中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[nCN1253224]
--国家发改委宣布,从周四(12月1日)起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预.[nCN1252836]
--财政部副部长廖晓军表示,今年全国财政收入会超额完成预算,主要因为进口、工业企业利润和工业增加值的增长都超过年初预计,令相应税收增长超预算.[nCN1254482]
**重点行业和公司**
--渤海租赁(000415.SZ)称,其子公司拟斥资24.3亿元人民币,收购关联企业海航香港公司,从而进军飞机租赁领域.[nCN1254384]
**新股发行**
--中国第三大寿险公司--新华人寿称,其A股IPO价格区间为每股23-28元人民币.这意味着新华人寿A股IPO至多将募集44.4亿元资金.[nCN1253278]
--东吴证券周四公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.1-6.5元人民币.这意味着公司将至多募集32.5亿元资金.[nCN1254358]
**海外动向**
--美国股市周三劲扬,此前主要央行同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.道琼工业指数.DJI劲扬490.05点,或4.24%,报12,045.68点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下档关键支撑位於2,300点附近.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。