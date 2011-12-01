《中国股市盘前看点》--12月1日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国11月官方采购经理人指数(PMI)及汇丰中国制造业PMI终值发布

--香港公布10月份零售销售数据

--意大利、法国、德国、欧元区、英国11月制造业PMI

--美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数

**宏观经济和政策面**

--中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[nCN1253224]

--国家发改委宣布,从周四(12月1日)起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预.[nCN1252836]

--财政部副部长廖晓军表示,今年全国财政收入会超额完成预算,主要因为进口、工业企业利润和工业增加值的增长都超过年初预计,令相应税收增长超预算.[nCN1254482]

**重点行业和公司**

--渤海租赁(000415.SZ)称,其子公司拟斥资24.3亿元人民币,收购关联企业海航香港公司,从而进军飞机租赁领域.[nCN1254384]

**新股发行**

--中国第三大寿险公司--新华人寿称,其A股IPO价格区间为每股23-28元人民币.这意味着新华人寿A股IPO至多将募集44.4亿元资金.[nCN1253278]

--东吴证券周四公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定为6.1-6.5元人民币.这意味着公司将至多募集32.5亿元资金.[nCN1254358]

**海外动向**

--美国股市周三劲扬,此前主要央行同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.道琼工业指数.DJI劲扬490.05点,或4.24%,报12,045.68点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下档关键支撑位於2,300点附近.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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