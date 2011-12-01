《全球重要经济事件一览表》--12月1日-12月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在欧洲议会全体大会中公布欧洲央行2010年年度报告.(0800)

布鲁塞尔--欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在欧洲经济合作联盟(European League for Economic Cooperation)发表演说.(1800)

法兰克福--欧洲央行执委会成员普雷特参加一场小组讨论,主题为盘後交易的基础设施.(1130)

伦敦--英国央行发布金融稳定报告.(1030)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak出席瑞典商业银行的午餐会,主题为"经济活动与利率--我们正朝哪个方向走?"(1000)

土伦--法国总统萨科齐就欧元与欧洲形势发表演说.(1730)

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在"向Kurt W. Rothschild致敬"会议中发表开幕演说.(1800)

马德里--西班牙央行总裁奥多涅斯发表演说,谈论预防及管理未来银行危机的机制.(1800)

华盛顿--美国财政部长的消费者金融保护局(CFPB)高级顾问Raj Date在消费者协会美洲金融服务会议中发表演讲.(1445)

圣保罗--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问巴西.

华盛顿--金融稳定监督委员会举行会议.主题为"宏观谨慎的工具组:测量与分析"(至12月2日).演讲者包括美国财政部长盖特纳、美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛、美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒以及(已邀请)美国联邦储备理事会理事塔鲁洛.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在"探讨阻碍房地产复苏因素"的会议中致开幕辞.(1400)

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在彭博对冲基金峰会上接受彭博采访.(1405)

12月2日(五)

纽约--欧洲央行执委会成员史塔克在纽约预测者俱乐部主办的会议中发表演讲,主题为"经济情势与财政挑战."(1730)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)在斯德哥尔摩大学就宏观经济发表演说.(0800)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就该国经济前景发表演说.(0800)

伦敦--英国首相卡梅伦(David Cameron)与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)就欧元区债务危机进行磋商.

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在一项会议中发表演说,主题为"Kurt W. Rothschild--他对经济研究、经济教学及奥地利经济政策的影响".(1030)

汉堡--德国经济论坛.德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)及奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)与会.

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在马萨诸塞投资者会议上就经济形势发表演说.(1830)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在该行举办的政策论坛致开幕词(1500).

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"美国的财政挑战"发表演讲(1400).

12月3日(六)

雅典--希腊在国会全体大会中举行预算讨论.

12月5日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)出版"2011年区域前景:为强劲经济建立有活力的区域".

罗马--意大利总理蒙堤宣布预算措施.

伦敦--葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就该国的债务危机应对发表演说.(1900)

印第安那州曼西--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在波尔州立大学中心出席企业与经济研究年度前景餐会并发表演说.(1710)

12月6日(二)

悉尼--澳洲央行委员会会议

渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定.

12月7日(三)

法国马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议.(至12月8日)

伦敦--英国央行货币政策会议.(至12月8日)

12月8日(四)

布鲁塞尔--欧盟领导人在12月9日峰会之前进行非正式工作餐会面.

马赛--第20届欧洲人民党(EPP)会议(最後一日)

伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率政策决定.

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後宣布利率决定和举行记者会.

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明并公布官方现金利率.

渥太华--加拿大央行公布金融系统评估.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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