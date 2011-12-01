《中国债券市场每日交易备忘》--12月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人民银行10亿元人民币三个月期央票上午招标,预计中标收益率续持稳於3.1618% 美的集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 冀东发展集团2.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),深发展主承 潍柴控股集团21亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 郑州宇通集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 四川九洲电器集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行和中行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 大连国际( 000881.SZ )3亿元九个月期短融041158018,票面利率7.85% 正泰集团5亿元一年期短融041152013,票面利率6.96% 华电集团30亿元五年期中票1182360,票面利率5.28% 中国远洋( 601919.SS )( 1919.HK )40亿元七年期中票1182359,票面利率5.45% ============================================================================== 三、缴款: 长江南京航道工程局3亿元一年期短融 江苏凤凰出版传媒集团10亿元三年期中票1182361,票面利率5.78% ============================================================================== 四、还本付息: 央行10亿元一年期央票1001105到期兑付,参考收益率2.3437% 盛京银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082005付息,票面利率5.50% 农业发展银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090407付息,基本利差0.20% 湖南高速公路总公司20亿元三年期中票0982155付息,票面利率5.05% 江苏凤凰出版传媒集团10亿元三年期中票0982156付息,票面利率4.65% 北京海淀国资10亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080149付息,票面利率4.70% 北京海淀国资30亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080150付息,票面利率5.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.时隔近三年之後, 中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来 有望进一步松动.[ID:nCN1253422] --冬季用电高峰来临显然将加剧中国"计划电,市场煤"的矛盾,迫于发电企业大面积亏损後 要求提价的压力,中国政府抓住物价同比涨幅趋於回落的有利时机,宣布下月起上调电价,同时 对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1253054] 国家统计局12月9日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%) 11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%) 1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%) 11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%) 11月工业增加值 (2011年10月13.2%) 中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩/曾菱