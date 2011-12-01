〔中国债市〕人民币利率互换报价早盘大降,央行近三年来首降存准率

路透上海12月1日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四早盘大降,其中短端降幅近20个基点(bp),中期品种亦跌10bp左右.中国央行宣布近三年来首次调降存款准备金率,加上全球主要央行联手为市场注入流动性等多重利好鼓舞市场做多热情.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.分析人士认为,此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

"IRS一次到位,现在焦点在Bond(债券),...现在消息太多了,反而失去焦点了,除了央行调降存准率,还有PMI,欧美央行"上海一银行交易员称.

包括美联储、欧洲央行、日本央行、加拿大央行、英国央行和瑞士央行在内的全球六家央行昨日宣布采取联合行动,大幅削减银行借入美元成本,将现行的美元流动性掉期利率下调50基点,向市场提供流动性,协助饱受主权债务危机拖累的欧洲银行业融资,以支持全球金融体系.

中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续第二个月下行,降至49%,逊於此前路透预估中值50.0.[ID:nCN1252588]

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完)