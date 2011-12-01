〔中国债市〕人民币利率互换报价早盘大降,央行近三年来首降存准率

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透上海12月1日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周四早盘大降,其中短端降幅近20个基点(bp),中期品种亦跌10bp左右.中国央行宣布近三年来首次调降存款准备金率,加上全球主要央行联手为市场注入流动性等多重利好鼓舞市场做多热情.
中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.分析人士认为,此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]
"IRS一次到位,现在焦点在Bond(债券),...现在消息太多了,反而失去焦点了,除了央行调降存准率,还有PMI,欧美央行"上海一银行交易员称.
包括美联储、欧洲央行、日本央行、加拿大央行、英国央行和瑞士央行在内的全球六家央行昨日宣布采取联合行动,大幅削减银行借入美元成本,将现行的美元流动性掉期利率下调50基点,向市场提供流动性,协助饱受主权债务危机拖累的欧洲银行业融资,以支持全球金融体系.
中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连续第二个月下行,降至49%,逊於此前路透预估中值50.0.[ID:nCN1252588]
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
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路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。