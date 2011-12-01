〔金属期市〕沪铜和期锌涨停,受LME金属期货暴涨提振

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透新加坡12月1日电---上海沪铜和期锌周四飙升至涨停,追随上日伦敦金属市场暴涨走势,此前全球主要央行联手行动救助面临信贷紧张的欧洲银行业.
上海期交所主力2月期铜SCFc3涨停6%,报每吨58,180元人民币,上海期锌SZNc3也涨停6%,报16,080元.
期铝SAFc3跳涨2.6%至每吨16,240元,脱离稍早高位16,440元.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。