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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 09:27 BJT

〔金属期市〕沪铜和期锌涨停,受LME金属期货暴涨提振

路透新加坡12月1日电---上海沪铜和期锌周四飙升至涨停,追随上日伦敦金属市场暴涨走势,此前全球主要央行联手行动救助面临信贷紧张的欧洲银行业.

上海期交所主力2月期铜SCFc3涨停6%,报每吨58,180元人民币,上海期锌SZNc3也涨停6%,报16,080元.

期铝SAFc3跳涨2.6%至每吨16,240元,脱离稍早高位16,440元.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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