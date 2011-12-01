《外汇动态》澳元兑美元下跌,因澳洲建筑许可和零售销售数据逊於预期

0055GMT---澳元/美元AUD=D4跌幅扩大约30点子,最新报1.0225美元,跌幅0.5%.此前公布的澳洲建筑许可较上月下降10.7%,远逊於市场预计的增长3.5%.澳洲10月零售销售较上月增长0.2%,亦低於市场预估的增长0.4%.

今日开盘後澳元一直承压,此前因全球央行联手救市而跳升.但交易商称,若当前风险资产上涨的势头能持续下去,则澳元在1.0335/40美元附近的强阻力位在未来几日或将承压,该水准为11月跌势的61.8%回档位.(完)