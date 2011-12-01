《外汇动态》澳元兑美元下跌,因澳洲建筑许可和零售销售数据逊於预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0055GMT---澳元/美元AUD=D4跌幅扩大约30点子,最新报1.0225美元,跌幅0.5%.此前公布的澳洲建筑许可较上月下降10.7%,远逊於市场预计的增长3.5%.澳洲10月零售销售较上月增长0.2%,亦低於市场预估的增长0.4%.
今日开盘後澳元一直承压,此前因全球央行联手救市而跳升.但交易商称,若当前风险资产上涨的势头能持续下去,则澳元在1.0335/40美元附近的强阻力位在未来几日或将承压,该水准为11月跌势的61.8%回档位.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。