〔中国货币市场〕隔夜回购利率挫跌逾60bp,存准率下调改善资金面预期

路透上海12月1日电---中国银行间市场周四早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS隔夜品种挫跌逾60个基点(bp),因央行此前宣布调降存款准备金率,极大改善了市场的资金面预期.

此外,一个月期回购利率早盘报3.90%,亦较昨日加权大跌逾60个bp;不过七天期品种暂时变化不大.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长. (完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>