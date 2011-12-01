〔新闻稿〕中国11月官方制造业PMI跌至49,经济增速回落趋势将延续--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的11月中国制造业商务活动指数新闻稿)

2011年11月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，环比回落1.4个百分点。本月PMI自2009年3月份以来首次回落到50%以内，显示出经济增速回落趋势仍将延续。但综合多种因素判断，预计未来经济增速回调仍将平稳，出现较大波动的风险不大。

从11个分项指数来看，同上月相比，只有产成品库存指数、进口指数上升，分别上升2.8和0.3个百分点；其余各指数均有所回落，其中新订单指数、新出口订单指数回落幅度较大，超过2个百分点，均回落到50%以内。

本月20个行业中，烟草制品业、交通运输设备制造业、石油加工及炼焦业等10个行业达到50%以上；农副食品加工及食品制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业等10个行业低於50%。从产品类型看，生活消费品类企业高於50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低於50%。

针对11月份制造业采购经理调查情况，特约分析师张立群分析认为：“11月份PMI指数继续回落,已经低於50%。经济景气从扩张转为收缩，预示未来我国经济增长率将继续回落。新产品订单和购进价格指数回落，反映市场需求总体走低，企业生产经营困难可能从成本提高转向订单不足。由於国内投资增长仍保持较高水平，消费增长稳中略有提高，因此未来经济增速回调预计仍将比较平稳，不会出现大的下滑.”

新订单指数回落到50%以内。本月新订单指数为47.8%，比上月回落2.7个百分点。20个行业中，烟草制品业、石油加工及炼焦业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等7个行业高於50%；化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业等13个行业低於50%。从产品类型来看，生活消费品类企业高於50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低於50%。

生产指数回落加快。本月生产指数为50.9%，比上月回落1.4个百分点。

20个行业中，烟草制品业、交通运输设备制造业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业等11个行业高於50%；通信设备计算机及其他电子设备制造业、通用设备制造业、农副食品加工及食品制造业等9个行业低於50%。分产品类型来看，原材料与能源、中间品类企业低於50%；生活消费品和生产用制成品类企业高於50%。

进口指数微升，新出口订单指数继续下降。本月新出口订单指数为45.6%，比上月下降3.0个百分点。20个行业中，木材加工及家具制造业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、饮料制造业、农副食品加工及食品制造业、电气机械及器材制造业、交通运输设备制造业高於50%，其余行业均低於50%。

本月进口指数为47.3%，比上月微升0.3个百分点。20个行业中，石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、烟草制品业高於50%；其余行业均低於50%。

产成品库存指数上升。本月产成品库存指数为53.1%，比上月上升2.8个百分点。20个行业中，通用设备制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、纺织业、木材加工及家具制造业等13个行业高於50%；石油加工及炼焦业、医药制造业、饮料制造业等7个行业低於50%。从产品类型来看，原材料与能源、中间品、生活消费品和生产用制成品类企业均高於50%。

购进价格指数继续回落。本月购进价格指数为44.4%，比上月回落1.8个百分点。20个行业中，木材加工及家具制造业、烟草制品业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、医药制造业、非金属矿物制品业5个行业高於50%，其余行业均低於50%。分产品类型来看，原材料与能源、中间品、生活消费品和生产用制成品类企业均低於50%。(完)