〔中国股市〕沪综指开盘大涨2.5%,此前中国央行下调存准率且隔夜欧美股市劲扬

路透北京12月1日电---中国股市沪综指周四开盘大涨2.5%,因中国央行周三晚间宣布下调存款准备金率,且全球六大央行再度联手注入流动性刺激欧美股市大幅收高.

沪综指.SSEC开盘报2,392.485点,上涨59.071点,或2.53%,上日意外大跌,创下近四个月最大单日跌幅.

中国工商银行(601398.SS)开盘升1.43%.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

美国和欧洲股市周三劲扬,标准普尔500指数录得8月来最大单日百分比涨幅,因主要央行此前同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.(完)

--发稿 李然/宿泱韫; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]