〔中国债市动态〕现券收益率普跌,央行近三年来首次下调存准率推升买气

路透上海12月1日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率普遍下跌,其中剩余期限近10年的固息国债tCN110019=CFXS成交收益率下跌约15个基点(bp),其他期限品种跌幅大多在10个bp左右.

业内人士表示,央行近三年来首次宣布下调存款准备金率,这不仅是货币政策转向的征兆,而且12月份资金面也将比预期的乐观,债市多方气势得以提振,买气回暖助推收益率普遍下跌.

华东一银行交易员指出,目前政策效应仍在发酵,机构之间试探性询价的较多,成交的还相对偏少,预计债市收益率可能还会进一步回落.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率达到21.5%的历史高位;并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.[ID:nCN1253422](完)