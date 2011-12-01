更正(官方):〔韩国数据〕11月1-20日对欧盟出口同比减少,对亚洲国家出口增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(因官方更正,第一段对欧盟出口降幅应由"13.8%"改为"11.4%",对美国出口应由"减少8.5%"改为增长"25.1%",第二段对中国出口增幅由"9.2%"改为"5.4%",对东盟增幅由"16.5%"改为"15.5%",并相应更正标题)
路透首尔12月1日电---韩国政府周四公布的数据显示,韩国11月前20天对欧盟出口较上年同期下滑11.4%,对美国出口则增长25.1%.
数据还显示,同期韩国对中国出口同比增长5.4%,而对东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)出口则跳增15.5%.中国是韩国最大的出口市场.(完)
--编译 田建华;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。