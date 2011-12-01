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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:32 BJT

更正(官方):〔韩国数据〕11月1-20日对欧盟出口同比减少,对亚洲国家出口增长

(因官方更正,第一段对欧盟出口降幅应由"13.8%"改为"11.4%",对美国出口应由"减少8.5%"改为增长"25.1%",第二段对中国出口增幅由"9.2%"改为"5.4%",对东盟增幅由"16.5%"改为"15.5%",并相应更正标题)

路透首尔12月1日电---韩国政府周四公布的数据显示,韩国11月前20天对欧盟出口较上年同期下滑11.4%,对美国出口则增长25.1%.

数据还显示,同期韩国对中国出口同比增长5.4%,而对东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)出口则跳增15.5%.中国是韩国最大的出口市场.(完)

--编译 田建华;审校 张若琪

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