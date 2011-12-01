《投行看数据》预计未来几季中国央行会继续下调存准率--摩根大通

路透北京12月1日电---投资银行摩根大通在中国央行下调存款准备金率後发布报告称,此次意外下调存准率,意味着货币政策开始放松,预计未来几个季度央行还会下调存准率.

中国央行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.[ID:nCN1253188]

摩根大通在报告中指出,此次下调要早于他们的预期,他们原本预计会发生在明年第一季度,早一点的话在12月底.经测算,此次下调将为银行系统约3,900亿元人民币的资金松绑.

摩根大通并称,整体而言仍然认为中国经济在软着陆的过程中,预计今明两年的全年国内生产总值(GDP)增速分别在9.0%和8.3%.

而今年三、四季度,以及明年第一季度的实质GDP增速将陆续放缓至9.1%,8.2%和8.0%.

除货币政策将有所松动外,摩根大通预计中国还将进一步推行结构性放松政策,政府将继续向保障房建设、水利和地铁投资建设等行业给予支持,刺激内需.(完)