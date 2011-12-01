〔中港个股〕工商银行10年期美元计价债券正在发售--IFR

路透香港12月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，全球市值最大银行中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)通过其香港分行，正在销售指标规模的10年期美元计价债券。

发行体为Skysea International Capital Management，由中国工商银行香港分行担保。参考利率较美国公债利率加码约320个基点，定价最早可能在周三晚完成。

巴克莱资本(BARC.L)、工银国际和瑞银证券担任全球协调人，巴克莱资本、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)和瑞银证券担任联席簿记管理人。路演在11月初结束，当时市场忧虑意大利危机升高，市况大幅逆转，故等待至今才推出。(完)

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