〔中港个股〕工商银行10年期美元计价债券正在发售--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，全球市值最大银行中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)通过其香港分行，正在销售指标规模的10年期美元计价债券。
发行体为Skysea International Capital Management，由中国工商银行香港分行担保。参考利率较美国公债利率加码约320个基点，定价最早可能在周三晚完成。
巴克莱资本(BARC.L)、工银国际和瑞银证券担任全球协调人，巴克莱资本、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)和瑞银证券担任联席簿记管理人。路演在11月初结束，当时市场忧虑意大利危机升高，市况大幅逆转，故等待至今才推出。(完)
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--整理 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。