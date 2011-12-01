〔全球金融〕里奇蒙联储总裁反对央行联合增强美元流动性举措(更新版)

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路透华盛顿11月30日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一名高层官员周三表示,他反对联储增加银行业的美元流动性,是因为此举相当於财政政策,而且实际上将以较国内更低的利率向欧洲金融机构发放贷款.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称,美联储与其他主要央行联手行动,缓和欧洲债务危机带来的资金紧张压力,将令美元互换安排的利率低於联储自身的贴现利率,这是他所反对的.

美元互换安排旨在确保美国以外的银行随时能够获得美元资金.由於投资者对欧元区债务危机的担忧日益升温,欧洲银行业者在市场中获得美元流动性的难度提高.

拉克尔今年并非联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员,但由於费城联邦储备银行总裁普洛瑟未能参加周一就此事举行的电话会议,因此拉克尔取代普洛瑟进行投票.

"我投下反对票,是因为我不同意以这项临时性的互换安排支持联储的外币放贷."拉克尔在电邮声明中称.

"我认为这种放贷相当於财政政策,而这应当是美国财政部的职责.联储已经且将继续通过购买美国公债,提供充足的美元流动性,"他说.

拉克尔明年将在FOMC具有投票权.他和普洛瑟均被视为对抗通胀的强硬派,对2007-2009年期间美联储应对金融危机和经济衰退所采取的一些额外举措抱持怀疑立场.(完)