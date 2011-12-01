〔中国数据〕11月官方制造业PMI近三年来首次回落至50%下方(更新版)

(新增细节和评论)

* 11月官方PMI录得49%,低於路透调查的50.0%

* 於09年3月来首次降至50%的荣枯分水岭下方

* 经济继续平稳回落,出现较大波动风险料不大

* 购进价格指数继续回落至44.4%,环降1.8个百分点

路透北京12月1日电---中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,低於此前市场预期,显示经济增速继续温和回落.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)周四发布新闻稿称,11月PMI连续第二个月下行,降至49%,逊於此前路透预估中值50.0%,环比回落1.4个百分点.这显示出经济增速回落趋势仍将延续,但综合多种因素判断,预计未来经济增速回调仍将平稳,出现较大波动的风险不大.

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为,"经济景气从扩张转为收缩,预示未来我国经济增长率将继续回落.新产品订单和购进价格指数回落,反映市场需求总体走低,企业生产经营困难可能从成本提高转向订单不足."

但他同时表示,由於国内投资增长仍保持较高水平,消费增长稳中略有提高,因此未来经济增速回调预计仍将比较平稳,不会出现大的下滑.

从分项指数来看,只有产成品库存指数、进口指数上升,分别上升2.8和0.3个百分点;其余各指数均有所回落,其中新订单指数、新出口订单指数回落幅度较大,超过2个百分点,均回落到50%以内.

当月购进价格指数继续回落为44.4%,比上月回落1.8个百分点.

在20个行业中,烟草制品业、交通运输设备制造业、石油加工及炼焦业等10个行业达到50%以上,农副食品加工及食品制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业等10个行业低於50%.

从产品类型看,生活消费品类企业高於50%;原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低於50%.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_____________________________2011年________________________ __2010年__

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

PMI(%) 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2

以下是分项指标:

指标 2011年11月份指数 前月 比上月

PMI 49 50.4 下降

生产指数 50.9 52.3 下降

新订单指数 47.8 50.5 下降

新出口订单指数 45.6 48.6 下降

积压订单指数 45.2 46 下降

产成品库存指数 53.1 50.3 上升

采购量指数 49.8 50.7 下降

进口指数 47.3 47 上升

购进价格指数 44.4 46.2 下降

原材料库存指数 46.7 48.5 下降

从业人员指数 49 49.7 下降

供应商配送时间指数 50.4 50.7 上升 (完)