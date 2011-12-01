〔路透调查〕欧洲央行料将逐步成为最後放款人,支持金融体系

路透伦敦11月30日电---根据路透对分析师和债券策略师的调查,欧洲央行将逐步成为最後放款人,以对抗欧债危机.

尽管欧央行自己和德国对此坚决反对,但路透访问的25位分析师中有16位表示,他们预计欧央行最终还是会扮演政府和欧元区财政体系援手的角色.

几位全球闻名的分析师上周指出,这是解决欧债危机的一个办法.

要求实施此举的压力与日俱增.上周,法国财长巴胡安表示,他希望调整欧央行的作用,意指美国、英国和瑞士央行成为最後放款人的方式.

但周二路透对欧央行观察人士另一项调查显示,欧央行通过从欧元区银行业者手中购买政府公债,真正开始印钞的可能性仅为40%.

这两个想法实际都是重大举措,也是一段时期以来市场对欧央行的要求,将被视为欧央行跨过一道门槛,选择支持金融体系.

"在欧盟以外的主要融资资源不足时,欧央行有必要提供更大支持,来避免意大利和西班牙等欧元区主权国家出现全球系统化的无序违约,"花旗首席分析师Willem Buiter表示.

"我们预计欧央行会出台这样的支持举措."

周三,欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,欧元区进入十天的关键期,要对债务危机应对举措做出定论.意大利债券收益率已飙升至被认为难以持续的水准.

但九位分析师表示,欧央行将避免成为最後放款人.

"为此,欧央行的法规和职权都需要调整.这个过程需要数年的时间,"法国兴业银行全球经济部负责人Michala Marcussen表示.(完)