〔路透调查〕欧洲基金经理11月增加股票配比至四个月高位,降低债券比重

路透伦敦11月30日电---周三公布的路透调查显示,11月欧洲基金连续第三个月增加股票比重,但削减债券持仓,此外还增持现金,因其仍担忧欧元区债务危机影响全球经济.

是项调查表明,典型的平衡投资组合持有44.0%股票,为7月以来的最高水平且高於10月的43.3%.在这次调查中,访问了英国以外的17家欧洲资产管理公司.

包括政府公债和企业债在内的债券配置比重连续第三个月下滑,从40.8%降至6月以来的最低位39.4%.现金的配置比重则从9.3%增至9.9%,反映了充斥市场的谨慎情绪.

11月18-30日期间进行的这项调查,正值摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS触及七周低位.市场愈加担心欧元区债务危机正向核心成员国蔓延,而政策制定者仍未提出一项全面的解决方案.

"我们认为当前最大的风险仍是欧洲经济暨货币联盟(EMU)地区的尾部风险.危机向法国等核心成员国蔓延的势头尚未停止,"Dexia Asset Management的高级资产配置经理Nadege Dufosse表示.

基金经理把北美股票配置比重从34.9%提高至35.4%,但欧元区股票比重降至32.2%.

欧元区债券的配置比重微升至60.1%,北美债券的配置比重则降至21.9%.

在固定收益方面,受访者对政府证券的配置比重为57.3%,即7月以来的最低水准,并低於10月的59.1%.投资级别的公司债获得青睐,本月比重增至25.8%,10月为22.6%.这些受访者对欧元区政府公债的低配程度最甚.

在股票方面,基金经理最热衷於医疗保健类股.(完)