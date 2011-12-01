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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 10:16 BJT

〔全球经济〕中国看到欧债危机的解决正取得进展--中国副财长

路透北京12月1日电---中国财政部副部长朱光耀周四表示,中国看到欧债危机的解决正取得进展,并希望12月初举行的欧洲会议取得更多进展.

朱光耀还表示,欧洲与美国情况不佳,导致世界经济前景变得黯淡,经济复苏有可能暂时停止.(完)

--编译 隋芬;审校 吴云凌

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