版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:17 BJT

〔中国新债〕东莞玖龙纸业下周四将发行11亿元中期票据,期限三年

路透上海12月1日电---中国东莞玖龙纸业有限公司周四公告称,将於下周四(8日)簿记建档发行
11亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 东莞玖龙纸业  11        11      3   12/8簿记建档   交通银行      AA       12/12       12/13
                                                    中国银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐