《中国公开市场分析》到期量骤减令腾挪空间受限,12月净回笼或成常态

* 本周净回笼240亿元,因到期资金量骤减

* 存准率下调和财政存款投放缓解公开市场压力

* 12月到期量偏低,单周净回笼或成常态

* 一年央票存停发可能

路透上海12月1日电---中国人民银行公开市场本周转为净回笼240亿元人民币.央票发行和正回购操作力度并未加大,到期量骤减导致了被动净回笼;而货币政策虽已逐步转向宽松,但12月公开市场各周到期量均偏低令腾挪空间受限,单周净回笼或成常态.

分析人士指出,存款准备金率的意外下调和财政存款大量投放,将在12月为市场注入大量资金,这将缓解公开市场的操作压力.

他们并认为,存准率近三年来首次调低,标志着货币政策正式转向宽松,今後在公开市场操作工具选择上,短期品种可能成为主力,一年央票未来存在暂停发行的可能.

"(公开市场)没有弹药了,要麽通过逆回购,但也只是暂时性的缓和,真的要长久解决这个问题,存准率该调还是得调,"招商银行债券分析师刘俊郁表示.

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

北京一大型券商分析师指出,公开市场12月很可能是整体净回笼.去年到今年大部分时间是上调存准率,公开市场净投放;未来一段时间可能反过来,存准率下调,公开市场净回笼.

他认为,这样操作有一个好处,因为明年公开市场到期量比较低,央行可能会多进行一些短期操作,如正回购操作和发行三个月央票,令到期量适当向後平滑.而且12月因为下调存准率和财政存款投放比较多,适当净回笼一些也不会造成太大影响.

央行公开市场本周仅有20亿元央票到期,据路透统计显示,12月央票和正回购到期量合计为800亿元,较11月的3,250亿元环比大幅减少逾七成.[ID:nCN1251560]

**一年央票存停发可能**

存准率下调引发现券收益率重启跌势,一年央票一二级市场利差被再度拉大,套利需求很可能因此死灰复燃,公开市场一年央票发行量又面临反弹的压力.如果压力过大,不排除央行暂时停发一年央票的可能.

"对央行来说,现在没有动力多发一年的(央票),如果(一年央票)二级比一级利率低很多,那干脆停了也是有可能的."前述北京的券商分析师称.

银行间债市周四早盘现券收益率普遍下跌,其中剩余期限近10年的固息国债tCN110019=CFXS成交收益率下跌约15个基点(bp);但一些短期品种在经过盘初的快速下跌後,受到回购利率持坚的支撑,跌幅有所收窄.[ID:nCN1255046]

因中国通胀见顶,为保经济稳健增长,政府高层已提出要更加注重政策的灵活性,适时适度进行政策预调和微调.而就在近几周,公开市场已频现货币政策微调信号,先是10月末三年期央票收益率15个月来首次下降,及之後暂停发行,再到一年期央票收益率接连两周破局下行.

央行公告显示,今日稍早招标的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第14次持平於3.1618%;今日未进行正回购操作.周二发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第二周持平於3.4875%;同时进行的100亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净投放220亿元,前周则为小幅净回笼20亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 150

(周四) 10

正回购 (周二) 100

(周四) --

央票到期 20

正回购到期 --

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净回笼 240 (完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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