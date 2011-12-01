〔企业并购〕黑石/贝恩拟以每股超20美元价格收购雅虎全部股权--消息(更新版)

(新增细节)

* 黑石集团和贝恩资本准备竞购雅虎全部股权--消息

* 阿里巴巴和软银将参与此次收购--消息

* 对雅虎的估值可能会超过每股20美元--消息

* 财团构成尚未敲定,阿里巴巴还未决定

路透纽约11月30日电---一位知情人士周三表示,由美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)和贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团正准备出价收购美国网络公司雅虎(Yahoo!)(YHOO.O)的全部股权,对雅虎的估值可能会超过每股20美元.

中国的阿里巴巴集团和日本的软银(9984.T)亦参与财团.该知情人士以及其他两名熟悉情况的消息人士称,财团的构成尚未敲定.

阿里巴巴尚未做出决定,称还未决定是否参与收购雅虎的全部股权.阿里巴巴主要意在购回雅虎所持的该公司40%股权.

阿里巴巴集团发言人John Spelich周三通过电子邮件声明表示:"阿里巴巴集团尚未决定是否参与对雅虎的全部股权收购."