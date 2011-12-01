中国艾滋病患者上升 逾八成新发病例经性传播

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月30日电---新华社周三援引中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心主任吴尊友的说法称，中国艾滋病新发病例大幅上升，老人和学生感染率上升。

新华社称，中国疾控中心发布的数据显示，2011年中国新发生艾滋病感染者约4.8万人。

新华社指出，近82%新发病例是通过性行为感染，这一比例远高於1985年至2005年的11.6%。

新华社援引吴尊友的话称，当前中国艾滋病感染群体更加分散，防控工作将是一场非常艰难的攻坚战。

疾控中心称，2005年至2010年，在艾滋病病毒感染者中，60岁以上男性由483人逐渐递增至3,031人，所占比例扩大至8.9%。

在艾滋病病人中，60岁以上男性增至2546人，所占比例扩大为11%。报导称，20岁至24岁的男大学生感染艾滋病人数也有所上升。

新华社称，数据更新後，截至2011年底，预计中国现存活艾滋病感染者和艾滋病人将从34.6万增至78万人。（完）