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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 10:24 BJT

〔日本政经〕首相野田佳彦要求财务大臣编订第四笔追加预算--时事社

路透东京12月1日电---日本时事社周四报导称,首相野田佳彦已要求财务大臣安住淳编订第四笔追加预算,以便支持经济自今年初地震和核灾冲击中复苏.

时事社报导,安住淳表示第四笔追加预算将不会低於2兆(万亿)日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

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